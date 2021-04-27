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Першу пару кросівок репера Каньє Веста продали за рекордну суму

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Кросівки Nike Air Yeezy 1 - фото 1
Кросівки Nike Air Yeezy 1 / instagram

Кросівки Nike Air Yeezy 1 Каньє Веста продані на аукціоні Sotheby's за рекордну суму. Вони були створені артистом у 2008 році у рамках співпраці з дизайнерами Nike Марком Смітом і Тіффані Бірс, і стали першою парою під заснованим репером брендом Yeezy.

Так, спортивне взуття Nike Air Yeezy 1, яке створив репер Каньє Вест, продали на Sotheby's за 1,8 мільйона доларів. Про це повідомив аукціонний будинок в Twiiter.

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Пара встановила світовий рекорд ціни на кросівки через приватний продаж на аукціоні в Гонконгу. Покупцем, який запропонував таку шалену ціну за пару Nike Air Yeezy, стала платформа для інвестування в кросівки Rares. Компанія спеціалізується на скуповуванню і перепродажу рідкісного взуття.

Nike Air Yeezy 1 встановили відразу два рекорди. Вони стали першими кросівками в світі, які продали дорожче як 1 мільйон доларів і найдорожчими в історії.

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