Анекдоти про 1 вересня 2020: веселі жарти та приколи про школу

1 вересня відзначають День знань. З цієї нагоди ми підготували для вас найсмішніші анекдоти та кумедні жарти про школярів та навчання!

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1 вересня, 1 клас. Вчителька дає настанови:

– Хлопці та дівчата, ви вступили до школи. Тут потрібно поводитися тихо, а якщо щось хочете дізнатися, підніміть руку.

Петро підіймає руку.

– Ти щось хочеш дізнатися, Петрику?

– Ні, просто перевіряю, як все це працює.

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Одних чекає після цього дня зустріч з натовпами некерованих дикунів, інших – нескінченні побори, треті позбавляються в цей день свободи. Але всі чомусь називають 1 вересня святом...

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1-го вересня День знань. А решта днів для чого?

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Перше вересня. Мама запитує у першокласниці:

– Ну і як пройшов перший день в школі?

– Перший день? Тільки не кажи мені, що завтра я повинна йти туди знову!

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1 вересня. Школа. Лінійка. Мати намагається зробити святкові фотографії та каже синові:

– Синку, ну посміхнися, будь ласка!

На що синок їй відповідає:

– Я з вересня по травень не посміхаюся!

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На перше вересня школярі дарують букет троянд вчительці літератури та "Букет Молдавії" вчителю праці.

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1 вересня для школярів набагато страшніше ніж п'ятниця 13.

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Моя старша дитина прийшла 1 вересня додому зі школи.

Я питаю:

– Синку, що нового в школі?

Відповідь була приголомшливою:

– Булки в їдальні подорожчали!

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У перший тиждень вересня вчителька дає учням завдання написати твір на тему "Як я провів літо". Микола говорить:

– Галина Іванівна, якби ви стежили за мною у Твіттері, ви б давно вже все знали!

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– Мам, а навіщо вчителям на 1 вересня квіти?

– Щоб вони думали, що у них свято.

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Батько будить сина-першокласника вранці 2 вересня:

– Синку, вставай, в школу пора.

– Навіщо? Я ж учора вже ходив!

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1 вересня – це похмурі чорно-білі діти з гладіолусами...

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Кожна вчителька 1 вересня, приймаючи квіти від школярів і їх батьків, говорить ввічливе "Спасибі", а сама думає: "Ех, краще б грошима..."

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Останні пару років на роботі беру відгул на 1 вересня. Прокидаюся о 8 ранку і сідаю біля вікна. Повз проходять похмурі школярі, яким я все літо заздрив, що у них канікули, а я тепер – такий в теплому коцику і з чарочкою коньячку...

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1 вересня. Іванко повертається додому після свого першого дня в школі. Мама його жартівливо запитує:

– Ну як, чого навчився?

– Та багато вже чого, але цього ще не достатньо, тому що вони сказали, що потрібно приходити ще і завтра.

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Молода мама перед 1 вересня:

– Фух, начебто все для школи купила: абетку, зошити, ручки, валер'янку, ремінь...

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Він був старший за неї на 10 років. Але вона сіла йому на шию і звісила ноги. Дивіться 1 вересня у всіх школах – Перший дзвінок.

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Вітати дітей з Першим вересня – це все одно що поздоровляти зайців з початком сезону полювання.

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– Чим відрізняється 1 вересня в першому класі від 1 вересня на першому курсі?

– 1 вересня в першому класі важко забути, а 1 вересня на першому курсі важко згадати.

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1 Вересня – всесвітній День похорону літа. Покладання квітів о 9:00 в усіх школах країни. Прохання не спізнюватися.

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Розмовляють 2 вчителі:

– Ти чого такий невеселий, сьогодні ж свято, 1 вересня, День знань!

– Бо сказано: хто примножує знання, той примножує скорботу...

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Першокласника тягнуть в школу. Він у всю упирається і кричить:

– Одинадцять років! За що!?

*** Вітати учня або вчителя 1 вересня з Днем Знань рівносильно, що привітати кінь з початком весняно-польових робіт. *** Хлопчик-першокласник приходить зі школи 1 вересня і каже своїм батькам:

– Все, в школу більше ні ногою, не піду і все.

Батьки його запитують:

– Чому?

Він і відповідає:

– Писати я не вмію! Читати теж не вмію! Так ще й розмовляти не дозволяють! Хлопчик-першокласник приходить зі школи 1 вересня і каже своїм батькам:– Все, в школу більше ні ногою, не піду і все.Батьки його запитують:– Чому?Він і відповідає:– Писати я не вмію! Читати теж не вмію! Так ще й розмовляти не дозволяють!

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