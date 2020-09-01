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Анекдоти про 1 вересня 2020: веселі жарти та приколи про школу
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1 вересня відзначають День знань. З цієї нагоди ми підготували для вас найсмішніші анекдоти та кумедні жарти про школярів та навчання!
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1 вересня, 1 клас. Вчителька дає настанови:
– Хлопці та дівчата, ви вступили до школи. Тут потрібно поводитися тихо, а якщо щось хочете дізнатися, підніміть руку.
Петро підіймає руку.
– Ти щось хочеш дізнатися, Петрику?
– Ні, просто перевіряю, як все це працює.
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Одних чекає після цього дня зустріч з натовпами некерованих дикунів, інших – нескінченні побори, треті позбавляються в цей день свободи. Але всі чомусь називають 1 вересня святом...
І ще: Цитати про осінь: гарні вислови та афоризми про осінню пору українською
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1-го вересня День знань. А решта днів для чого?
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Перше вересня. Мама запитує у першокласниці:
– Ну і як пройшов перший день в школі?
– Перший день? Тільки не кажи мені, що завтра я повинна йти туди знову!
***
1 вересня. Школа. Лінійка. Мати намагається зробити святкові фотографії та каже синові:
– Синку, ну посміхнися, будь ласка!
На що синок їй відповідає:
– Я з вересня по травень не посміхаюся!
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На перше вересня школярі дарують букет троянд вчительці літератури та "Букет Молдавії" вчителю праці.
***
1 вересня для школярів набагато страшніше ніж п'ятниця 13.
***
Моя старша дитина прийшла 1 вересня додому зі школи.
Я питаю:
– Синку, що нового в школі?
Відповідь була приголомшливою:
– Булки в їдальні подорожчали!
***
У перший тиждень вересня вчителька дає учням завдання написати твір на тему "Як я провів літо". Микола говорить:
– Галина Іванівна, якби ви стежили за мною у Твіттері, ви б давно вже все знали!
***
– Мам, а навіщо вчителям на 1 вересня квіти?
– Щоб вони думали, що у них свято.
***
Батько будить сина-першокласника вранці 2 вересня:
– Синку, вставай, в школу пора.
– Навіщо? Я ж учора вже ходив!
***
1 вересня – це похмурі чорно-білі діти з гладіолусами...
***
Кожна вчителька 1 вересня, приймаючи квіти від школярів і їх батьків, говорить ввічливе "Спасибі", а сама думає: "Ех, краще б грошима..."
***
Останні пару років на роботі беру відгул на 1 вересня. Прокидаюся о 8 ранку і сідаю біля вікна. Повз проходять похмурі школярі, яким я все літо заздрив, що у них канікули, а я тепер – такий в теплому коцику і з чарочкою коньячку...
***
1 вересня. Іванко повертається додому після свого першого дня в школі. Мама його жартівливо запитує:
– Ну як, чого навчився?
– Та багато вже чого, але цього ще не достатньо, тому що вони сказали, що потрібно приходити ще і завтра.
***
Молода мама перед 1 вересня:
– Фух, начебто все для школи купила: абетку, зошити, ручки, валер'янку, ремінь...
***
Він був старший за неї на 10 років. Але вона сіла йому на шию і звісила ноги. Дивіться 1 вересня у всіх школах – Перший дзвінок.
***
Вітати дітей з Першим вересня – це все одно що поздоровляти зайців з початком сезону полювання.
***
– Чим відрізняється 1 вересня в першому класі від 1 вересня на першому курсі?
– 1 вересня в першому класі важко забути, а 1 вересня на першому курсі важко згадати.
***
1 Вересня – всесвітній День похорону літа. Покладання квітів о 9:00 в усіх школах країни. Прохання не спізнюватися.
***
Розмовляють 2 вчителі:
– Ти чого такий невеселий, сьогодні ж свято, 1 вересня, День знань!
– Бо сказано: хто примножує знання, той примножує скорботу...
***
Першокласника тягнуть в школу. Він у всю упирається і кричить:
– Одинадцять років! За що!?
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Вітати учня або вчителя 1 вересня з Днем Знань рівносильно, що привітати кінь з початком весняно-польових робіт.
***Хлопчик-першокласник приходить зі школи 1 вересня і каже своїм батькам:
– Все, в школу більше ні ногою, не піду і все.
Батьки його запитують:
– Чому?
Він і відповідає:
– Писати я не вмію! Читати теж не вмію! Так ще й розмовляти не дозволяють!
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