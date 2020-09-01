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Коронавірус Карантин 1 вересня

Перший урок в школі: тема та матеріали для школярів і вчителів на 1 вересня

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Перший урок у 2020-2021 навчальному році - фото 1
Перший урок у 2020-2021 навчальному році / m.parkhomyk

Щороку в День знань у школах проводять перший урок на конкретну тему. У 2020-му вчителі мають розповісти про коронавірус та навчання під час карантину. Читайте матеріали уроку та дізнайтеся, що саме вивчать школярі 1 вересня.

Перший урок 2020, який відбудеться 1 вересня в школах України, присвячений темі коронавірусної хвороби COVID-19 та правилам безпечного навчання під час карантину. Міністерство освіти України опублікувало матеріали та план інтерактивного уроку, за яким вчителі мають провести перше заняття.

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Під час першого уроку педагоги мають пояснити учням нові правила поведінки під час навчання в умовах карантину, розвінчати міфи щодо COVID-19, ознайомити з правилами респіраторної гігієни, проінформувати про психологічну допомогу в разі тривожного стану через пандемію, а також ознайомити з алгоритмом дій при виявленні хвороби.

Перший урок у молодшій школі: матеріали для 1-4 класів

Наймолодшим школярам рекомендують подавати інформацію в ігровій формі.

Завантажити матеріали уроку на 1 вересня:

Перший урок в школі: тема та матеріали для школярів і вчителів на 1 вересня - фото 423047
Перший урок в школі: тема та матеріали для школярів і вчителів на 1 вересня - фото 423057
Перший урок в школі: тема та матеріали для школярів і вчителів на 1 вересня - фото 423059

Перший урок в школі: тема та матеріали для школярів і вчителів на 1 вересня - фото 423060

Перший урок в школі: тема та матеріали для школярів і вчителів на 1 вересня - фото 423061

Перший урок в школі: тема та матеріали для школярів і вчителів на 1 вересня - фото 423062
Перший урок в школі: тема та матеріали для школярів і вчителів на 1 вересня - фото 423063

Матеріали першого уроку для учнів 5-11 класів

Скачати матеріали уроку старшої школи на 1 вересня:

Перший урок в школі: тема та матеріали для школярів і вчителів на 1 вересня - фото 423064
Перший урок в школі: тема та матеріали для школярів і вчителів на 1 вересня - фото 423065
Перший урок в школі: тема та матеріали для школярів і вчителів на 1 вересня - фото 423066
Перший урок в школі: тема та матеріали для школярів і вчителів на 1 вересня - фото 423067
Перший урок в школі: тема та матеріали для школярів і вчителів на 1 вересня - фото 423068
Перший урок в школі: тема та матеріали для школярів і вчителів на 1 вересня - фото 423069
Перший урок в школі: тема та матеріали для школярів і вчителів на 1 вересня - фото 423070
Перший урок в школі: тема та матеріали для школярів і вчителів на 1 вересня - фото 423071

Відзначимо, що в умовах карантину навчання в школах дозволено в "зеленій", "жовтій" та "помаранчевій" зонах. При "червоному" рівні епідемнебезпеки в регіоні відвідування закладів освіти заборонено, отже навчання відбувається дистанційно.

Перший урок в школі: тема та матеріали для школярів і вчителів на 1 вересня - фото 423073
Перший урок в школі: тема та матеріали для школярів і вчителів на 1 вересня - фото 423074
Перший урок в школі: тема та матеріали для школярів і вчителів на 1 вересня - фото 423075
Перший урок в школі: тема та матеріали для школярів і вчителів на 1 вересня - фото 423076
Перший урок в школі: тема та матеріали для школярів і вчителів на 1 вересня - фото 423077
Перший урок в школі: тема та матеріали для школярів і вчителів на 1 вересня - фото 423078
Перший урок в школі: тема та матеріали для школярів і вчителів на 1 вересня - фото 423079
Перший урок в школі: тема та матеріали для школярів і вчителів на 1 вересня - фото 423080
Перший урок в школі: тема та матеріали для школярів і вчителів на 1 вересня - фото 423081
Перший урок в школі: тема та матеріали для школярів і вчителів на 1 вересня - фото 423082

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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