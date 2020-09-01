Перший урок в школі: тема та матеріали для школярів і вчителів на 1 вересня

Перший урок у 2020-2021 навчальному році / m.parkhomyk

Щороку в День знань у школах проводять перший урок на конкретну тему. У 2020-му вчителі мають розповісти про коронавірус та навчання під час карантину. Читайте матеріали уроку та дізнайтеся, що саме вивчать школярі 1 вересня.

Перший урок 2020, який відбудеться 1 вересня в школах України, присвячений темі коронавірусної хвороби COVID-19 та правилам безпечного навчання під час карантину. Міністерство освіти України опублікувало матеріали та план інтерактивного уроку, за яким вчителі мають провести перше заняття.

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Під час першого уроку педагоги мають пояснити учням нові правила поведінки під час навчання в умовах карантину, розвінчати міфи щодо COVID-19, ознайомити з правилами респіраторної гігієни, проінформувати про психологічну допомогу в разі тривожного стану через пандемію, а також ознайомити з алгоритмом дій при виявленні хвороби.

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Наймолодшим школярам рекомендують подавати інформацію в ігровій формі.

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