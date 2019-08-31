Перший у світі препарат від заїкання пройшов успішне випробування на людях

Вчені з Каліфорнійського університету в Ріверсайді провели перше тестування препарату від заїкання. Його ефективність оцінювали на дев'яти чоловіках.

У всіх добровольців ступінь заїкання була різною, але восьмитижневий прийом препарату на всіх позначився позитивно – збільшилася швидкість вимови, читання стало швидшим, а періоди заїкання скоротилися.

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Автори дослідження уточнюють, що два пацієнти з найважчими симптомами домоглися найскромніших результатів. "При цьому не було зафіксовано жодних серйозних побічних ефектів, жоден пацієнт не припинив лікування, і не було ніяких сигналів, які говорять про розвиток у них супутніх розладів", – говорять учені.

Препарат "Екопіпам" спрямований на блокування D1-рецепторів дофаміну. Дослідження показали, що підвищення його активності відіграє важливу роль у виникненні заїкання.

Наступне випробування пройде на більшій вибірці – участь в ньому візьмуть вже 100 добровольців. Якщо ефективність підтвердиться, то препарат визнають першими у світі ліками проти заїкання.

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