Перший у світі: опубліковані результати ковідного експерименту за участю людей

Вчені навмисно заразили групу волонтерів дозою коронавірусу. У результаті імунітет половини учасників впорався з інфекцією, половина з них – захворіли.

Автори використовували штам вірусу, що існував до появи варіантів "альфа", "дельта" та "омікрон", пише researchsquare.

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Перші явні симптоми з'явилися у людей менш ніж через 2 дні. Це суперечить даним про п'ятиденний інкубаційний період, задокументований для Covid-19. Серед симптомів були біль у горлі, головний, м'язові та суглобові болі, втома та лихоманка. Приблизно третина інфікованих втратили нюх на 3 та більше місяців. Були й такі, у кого зараження підтвердилося тестом, проте симптоми не з'явилися.

Експрес-тести на Covid-19 показали себе надійними, проте, як з'ясувалося, вперше вони дали результат через 58 годин, тобто на третій день, якщо брати пробу з носа. Трохи раніше зараження виявлялося в горлі приблизно через 40 годин після контакту. Тобто в перші дні інфекції тести могли бути помилково-негативними, так само як і в кінці хвороби, на 10-12-й день.

Опубліковані результати ковідного експерименту за участю людей

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