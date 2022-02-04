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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pexels

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 4 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 4 лютого: в Україні за останню добу виявлено ​​​​43 778 нових підтверджених випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​43 778 нових підтверджених випадків COVID-19. Станом на ранок 4 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 174 221 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 18 404 417 тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

4 213 675

Одужали

 3 660 351

Вакцинувалися 1-ою дозою

15 396 723

Вакцинувалися 2-ою дозою

14 700 198

Вакцинувались бустерною дозою

 398 374
Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 18 728

Померли

100 983

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

1 356

Волинська область

1 034

Дніпропетровська область

2 115

Донецька область

1 799

Житомирська область

3 310

Закарпатська область

882

Запорізька область

1 060

Івано-Франківська область

1 959

Кіровоградська область

331

Київ

2 869

Київська область

1 551

Львівська область

3 791

Луганська область

805

Миколаївська область

921

Одеська область

4 136

Полтавська область

1 202

Рівненська область

2 521

Сумська область

2 073

Тернопільська область

1 644

Харківська область

1 789

Херсонська область

1 058

Хмельницька область

2 081

Черкаська область

1 166

Чернівецька область

994

Чернігівська область

1 311

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 4-02-2022:

Захворіли 375 460 113
Одужали

305 532 116
Померли 5 719 305

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 лютого - фото 469677

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