Перший у світі NFT-музей зібрав понад 600 тисяч доларів на потреби українців

За перший день NFT-музей продав понад 1280 витворів мистецтва

Не так давно в Україні запустили NFT-музей. І він, як бачите, уже приносить непогані результати. Так, за короткий проміжок часу вдалося зібрати понад 600 тисяч доларів.

Про це у своєму телеграмі розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Він підкреслив, що цю суму музей зібрав за перший день продажу віртуальних експонатів. Усього покупців знайшли 1 282 цифрові витвори мистецтва. Кошти, які вдалося зібрати, надійдуть до криптовалютного фонду. Його створила українська криптобіржа KUNA. Потім їх спрямують на потреби української армії та цифрового та кіберспротиву.

Ми стали першими, хто поєднав технологію блокчейн та сучасне мистецтво, щоб задокументувати історичну правду про війну Росії проти України, – наголосив Федоров.

Він також додав, що відвідати NFT-музей або ж придбати один з витворів цифрового мистецтва, можна за ось цим посиланням.

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