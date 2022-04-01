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війна

Перший у світі NFT-музей зібрав понад 600 тисяч доларів на потреби українців

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За перший день NFT-музей продав понад 1280 витворів мистецтва - фото 1
За перший день NFT-музей продав понад 1280 витворів мистецтва

Не так давно в Україні запустили NFT-музей. І він, як бачите, уже приносить непогані результати. Так, за короткий проміжок часу вдалося зібрати понад 600 тисяч доларів.

Про це у своєму телеграмі розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Він підкреслив, що цю суму музей зібрав за перший день продажу віртуальних експонатів. Усього покупців знайшли 1 282 цифрові витвори мистецтва. Кошти, які вдалося зібрати, надійдуть до криптовалютного фонду. Його створила українська криптобіржа KUNA. Потім їх спрямують на потреби української армії та цифрового та кіберспротиву.

Перший у світі NFT-музей зібрав понад 600 тисяч доларів на потреби українців - фото 502362

Ми стали першими, хто поєднав технологію блокчейн та сучасне мистецтво, щоб задокументувати історичну правду про війну Росії проти України, – наголосив Федоров.

Він також додав, що відвідати NFT-музей або ж придбати один з витворів цифрового мистецтва, можна за ось цим посиланням.

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