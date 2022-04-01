Фото дня: як виглядає кабінет глави Харківської ОВА після російського удару

1 березня російські найманці завдали ракетного удару по центральній площі Харкова. На ній розташована будівля обласної ради.

Минув місяць. І глава Харківської ОВА Олег Синєгубов виклав фото зі свого кабінету. На ньому можна побачити наслідки ракетного удару, якого завдали окупанти.

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Вистоїмо та відбудуємо! Фото кабінету голови ОВА після ракетного удару російських окупантів 1 березня 2022 року. Того дня загинули 29 людей. Пам'ятаємо..., – написав Олег Синєгубов.

Зазначимо, що ракетний удар по площі Свободи у Харкові завдали 1 березня близько 8 ранку. На площі перед будівлею був намет, в якому збирали допомогу для тих, хто цього потребував.

Досі не віриться, що ми вже понад місяць боремося за цілісність та незалежність України. Але точно ми віримо в одне: Україна вистоїть і вже дуже скоро ми будемо вільними, а орки – перетворяться на попіл.

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