Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Повернення День студента

Перший у світі музей вагіни відкрили в Лондоні (18+)

  • 30
Музей вагіни - фото 1
Музей вагіни / theuk

У Лондоні з'явився перший у світі музей вагіни. Він присвячений гінекологічній анатомії і розвінчанню міфів про статевий орган.

Директорка музею вагіни Флоренс Шехтер зазначила, що вона дізналася про музеї пеніса в Ісландії і вирішила створити еквівалент. Також жінка зізналася, що тема їй цікава ще й тому, що вона бісексуальна.

І ще: Не задоволенням єдиним: учені виявили нову функцію клітора

Гроші на музей зібрали завдяки тисячам небайдужих. Вони пожертвували близько 50 тисяч фунтів стерлінгів.

У музеї розповідають про міфи і помилкові уявлення про жіночий статевий орган. Також представлені експонати з жіночої анатомії, і засоби гігієни у вигляді великого тампона і менструальних чаш.

Перший у світі музей вагіни відкрили в Лондоні (18+) - фото 368528

Перший у світі музей вагіни відкрили в Лондоні (18+) - фото 368529

Перший у світі музей вагіни відкрили в Лондоні (18+) - фото 368530

Перший у світі музей вагіни відкрили в Лондоні (18+) - фото 368531

Читайте також: Вона оцінить: як зробити максимально приємний еротичний масаж

Джерело: theguardian
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі навушники, які можна купити замість Apple AirPods Pro
  • 12 листопада, 12:15
  • 853
Доктор Хаус: як змінилися зірки популярного серіалу
  • 14 листопада, 17:21
  • 2156
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1885446
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл