Перший у світі музей вагіни відкрили в Лондоні (18+)

У Лондоні з'явився перший у світі музей вагіни. Він присвячений гінекологічній анатомії і розвінчанню міфів про статевий орган.

Директорка музею вагіни Флоренс Шехтер зазначила, що вона дізналася про музеї пеніса в Ісландії і вирішила створити еквівалент. Також жінка зізналася, що тема їй цікава ще й тому, що вона бісексуальна.

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Гроші на музей зібрали завдяки тисячам небайдужих. Вони пожертвували близько 50 тисяч фунтів стерлінгів.

У музеї розповідають про міфи і помилкові уявлення про жіночий статевий орган. Також представлені експонати з жіночої анатомії, і засоби гігієни у вигляді великого тампона і менструальних чаш.

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