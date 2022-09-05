Один із найдорожчих у світі суперкарів розбили в ДТП на рівному місці: відео моменту аварі

У Хорватії сталася одна з найдорожчих ДТП. В аварію потрапив вкрай ексклюзивний суперкар Pagani Zonda HP Barchetta. Момент зіткнення родстера показали на відео.

У Хорватії в ДТП попав унікальний суперкар Pagani Zonda HP Barchetta. Ультраексклюзивний родстер вартістю 15 мільйонів євро є одним із найдорожчих автомобілів сучасності. Відповідний ролик опублікували на YouTube-каналі Benelux supercars.

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Як видно з кадрів, Pagani Zonda HP Barchetta, вартість якого сягає 15 мільйонів євро, розбили під час автопробігу суперкарів у Загребі. Родстер занесло на відносно невеликій швидкості і він вдарився задньою частиною.

У результаті в кабріолета вирвало заднє колесо, знесло частину антикрила і зірвало ліхтарі. Враховуючи, що кузовні деталі – карбонові, ремонт суперкара буде дорогим.

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