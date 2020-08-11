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Перший у світі чемпіонат з обіймів дерев відбудеться у Фінляндії

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Дерева - фото 1
Дерева / levi

У містечку Леві в Лапландії на півночі Фінляндії відбудеться перший чемпіонат світу з обіймів дерев. Конкурсанти змагатимуться у швидкості, самовіддачі та креативності.

У чемпіонаті беруть участь громадяни Фінляндії, США, Естонії, Німеччини, Італії, Шотландії, Росії, Малайзії та Австралії.

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Конкурсантів чекають три етапи змагань. Так, спочатку вони обійматимуть дерева на швидкість. Виграє той, хто більше "задушить" в обіймах дерев за вісім хвилин. При цьому кожному дереву треба приділити не менше п'яти секунд.

Далі судді будуть оцінювати щирість обіймів. І, нарешті, учасники змагатимуться в креативності обіймів. Свою фантазію треба буде проявити всього за одну хвилину. Чемпіонат відбудеться 22 серпня.

Перший у світі чемпіонат з обіймів дерев відбудеться у Фінляндії - фото 420088

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Джерело: levi
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