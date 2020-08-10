Названий острів з найбільшим розмаїттям рослин у світі

Дослідження показало, що Нова Гвінея відрізняється найбільшою різноманітністю рослин серед всіх островів у світі!

Дослідники підрахували, що Нова Гвінея є домом для більш ніж 13 500 видів рослин, дві третини з яких зустрічаються виключно на цьому острові. Наприклад, 98% видів вересу є ендемічними, як і 96% африканських фіалок та 95% видів імбиру. Причому в найближчі 50 років на острові може бути виявлено ще 4000 видів рослин, вважають фахівці.

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На думку авторів нового дослідження, кількість видів рослин на Новій Гвінеї на 19% перевищує різноманітність рослин на Мадагаскарі (який раніше вважався рекордсменом). Однак на відміну від Мадагаскару острів ніколи не піддавався систематичному вивченню.

У новому дослідженні взяли участь 99 ботаніків з 19 країн. Вони вивчили понад 700 тисяч зразків рослин, зібраних в різний час на острові. Найбільш ранні з них привезли в Європу мандрівники на початку XVIII століття. В результаті вченим вдалося виявити 13 634 видів рослин, що належать до 1742 родів і 264 родин.

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