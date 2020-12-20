Перший суперпікап Ram віддадуть на благодійність

"Заряджений" пікап Ram 1500 TRX встав на конвеєр. Збірка автомобіля вже почалася на заводі в штаті Мічиган, а його перший екземпляр виставлять на благодійний аукціон.

Виробництво суперпікапа Ram 1500 TRX офіційно стартувало у Стерлінг-Хайтс: спочатку випустять обмежену серію Launch Edition, усі 702 примірники якої американці розкупили всього за 2 дні.

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Утім, найперший "заряджений" пікап, що зійшов з конвеєра, Ram віддасть на благодійність. Його продадуть на аукціоні на початку 2021 року. Автомобіль забарвлений у сірий колір Anvil Grey і "упакований" усіма можливими опціями: колісними дисками з бедлоками, скляним люком у даху, проєкційним дисплеєм, аудіосистемою з 19 динаміками, дугою у кузові з кронштейном для запасного колеса і рейками для кріплення вантажу.



Перший екземпляр Ram 1500 TRX пустять з молотка на благодійність

Вартість автомобіля з "дебютної" партії становить 90 315 доларів. Ram не має наміру збільшувати обсяг її виробництва, тож тим, хто не встиг забронювати собі суперпікап у виконанні Launch Edition, доведеться задовольнятися "звичайною" версією, вартість якої стартує з 69 995 доларів.

Перші клієнти повинні отримати свої пікапи уже до кінця року, як і планувалося раніше. 1500 TRX укомплектований "компресорним" мотором V8 HEMI об'ємом 6,2 літра, який розвиває 712 кінських сил і 881 Нм крутного моменту.

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