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Мокрий сніг та мороз: погода 14 листопада в Україні

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Погода на сьогодні 14 листопада в Україні - точний прогноз погоди - фото 1
Погода на сьогодні 14 листопада в Україні - точний прогноз погоди

Погода сьогодні, 14 листопада, відзначиться снігопадами та дощами у кількох областях, а також зниженням температури повітря.

Відповідно до даних УкрГідрометцентру, у середу, 14 листопада, в країні пройдуть перші опади за кілька тижнів у вигляді дощі та мокрого снігу. Найгірша ситуація очікується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій областях та в західній частині Черкаської області, де через негоду з'явиться ожеледь. Найтепліша погода втримається на заході країни, а також на Закарпатті - до+ 7+13.

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У Києві 14 листопада вдень температура коливатиметься від -1 до +1, а також падатиме дощ зі снігом.

Мокрий сніг та мороз: погода 14 листопада в Україні - фото 288426

Детальний прогноз погоди 14 листопада по містах:

  • Ужгород +11+13
  • Львів +7+19
  • Чернівці +7+19
  • Івано-Франківськ +7+9
  • Тернопіль +6+8
  • Рівне +6+8
  • Луцьк +7+9
  • Вінниця +2+4
  • Хмельницький +6+8
  • Житомир +3+5
  • Чернігів 0+2
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +2+4
  • Одеса +3+5
  • Херсон +2+4
  • Полтава 0+2
  • Суми 0+2
  • Харків +1+3
  • Дніпро +1+3
  • Запоріжжя +1+3
  • Донецьк +1+3
  • Луганськ +1+3

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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