Мокрий сніг та мороз: погода 14 листопада в Україні

Погода на сьогодні 14 листопада в Україні - точний прогноз погоди

Погода сьогодні, 14 листопада, відзначиться снігопадами та дощами у кількох областях, а також зниженням температури повітря.

Відповідно до даних УкрГідрометцентру, у середу, 14 листопада, в країні пройдуть перші опади за кілька тижнів у вигляді дощі та мокрого снігу. Найгірша ситуація очікується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій областях та в західній частині Черкаської області, де через негоду з'явиться ожеледь. Найтепліша погода втримається на заході країни, а також на Закарпатті - до+ 7+13.

І ще: Як вибрати обігрівач: поради, які допоможуть не мерзнути взимку

У Києві 14 листопада вдень температура коливатиметься від -1 до +1, а також падатиме дощ зі снігом.

Детальний прогноз погоди 14 листопада по містах:

Ужгород +11+13

Львів +7+19

Чернівці +7+19

Івано-Франківськ +7+9

Тернопіль +6+8

Рівне +6+8

Луцьк +7+9

Вінниця +2+4

Хмельницький +6+8

Житомир +3+5

Чернігів 0+2

Черкаси 0+2

Миколаїв +2+4

Одеса +3+5

Херсон +2+4

Полтава 0+2

Суми 0+2

Харків +1+3

Дніпро +1+3

Запоріжжя +1+3

Донецьк +1+3

Луганськ +1+3

Актуально: Зима скоро: як утеплити оселю до початку опалювального сезону