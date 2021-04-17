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Перший штат США вирішив відмовитися від бензинових автомобілів
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Парламент американського штату Вашингтон прийняв закон. Він вводить заборону на продаж нових бензинових і дизельних машин з 2030 року. Документ ще повинен підписати губернатор штату, але сумнівів у тому, що він це зробить, немає.
Як пише видання Electrek, Вашингтон став першим штатом у США, який прийняв подібний закон. Заборону також планують Массачусетс і Каліфорнія. Але не законом, а губернаторськими указами, і не з 2030, а з 2035 року.
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Фактично, прийнятий закон дозволяє продавати у штаті тільки електромобілі, не уточнюючи, щоправда, джерела електрики. Тобто водневі машини, в яких електроенергія виробляється на борту у паливних елементах під заборону не потрапляє.
Законом не забороняється володіти старими бензиновими автомобілями та перепродувати їх. Але ставити на облік нові не електричні машини не можна, навіть якщо вони були куплені в іншому штаті.
Під заборону потрапили не тільки легковики, а й легкі вантажівки типу пікапів і фургонів. А ось дизельні вантажні машини середнього та важкого класів купувати усе ще можна буде.
З 2030 року зареєструвати новий бензиновий автомобіль не вийде / Фото Unsplash
Поки закон має загальний характер, і до моменту вступу заборони у дію чиновникам належить пропрацювати багато моментів. Зокрема, у штаті повинні ввести транспортний податок. Зараз такого немає, а гроші на будівництво і ремонт доріг надходять від акцизів на паливо. Однак електромобілі паливо не споживають, а отже акцизи не платять, що чиновникам і слід виправити.
Нагадаємо, що на сьогодні заборони на бензинові та дизельні машини вже ввели Велика Британія, Японія, Ватикан і Сінгапур. Правда, у всіх цих випадках заборона почне діяти не раніше 2030 року.
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