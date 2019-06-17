Перший малюнок Гогена пустили з молотка за шалену суму

Найраніший з відомих малюнків французького художника Поля Гогена під назвою "Швейцарське шале на березі Луари" продали на аукціоні за 80 тисяч євро.

Придбав картину французький підприємець, який живе у Швейцарії. Його ім'я не розголошується. Відомо лише, що чоловік брав участь в аукціоні по телефону. Стартова ціна лота становила 50 тисяч євро.

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На малюнку формату 39,5 на 25 см художник зобразив великий чотириповерховий будинок, який розташований, згідно з написом, на березі Луари в Орлеані. Крім будинку, на полотні намальовані люди, які відпочивають. Вважається, що Гоген зобразив серед людей і самого себе. Зокрема, художник, імовірно, є людиною у матроській формі, яка дивиться на човен разом з групою людей.

Картина була написана 2 липня 1865 року. Тоді Гогену було всього 17 років. Зараз малюнок вважається найбільш раннім з відомих полотен художника.

Швейцарське шале на березі Луари

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