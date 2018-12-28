Найшвидше авто у світі виставили на продаж

Реактивний автомобіль Bloodhound SSC, який мав би розганятися до 1600 км/год, виставили на продаж у Британії.

Унікальна автівка вважається найшвидшим болідом усіх часів. Її виставили на продаж за порівняно скромні 250 тисяч фунтів стерлінгів.

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Реактивний Bloodhound SSC продають за 250 тисяч фунтів

Планувалося, що авто зможе побити рекорд швидкості на суходолі. Але поки Bloodhound SSC так і не був доопрацьований, і видає він лише 320 км/год. Цікаво, що на подальші удосконалення новому власнику знадобиться кілька мільйонів доларів. Саме брак коштів і став причиною того, що роботу над машиною припинили.

Реактивний Bloodhound SSC продають за 250 тисяч фунтів

Сам болід важить 6,4 тонни. Він оснащений двома реактивними двигунами – Rolls-Royce EJ200 від винищувача Eurofighter Typhoon і двигун від ракети, які вмикаються по черзі.

Реактивний Bloodhound SSC продають за 250 тисяч фунтів

Сумарна потужність автомобіля – 135 тисяч "конячок".

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