Перший кросовер Ferrari потрапив в об'єктиви фотошпигунів

Компанія Ferrari продовжує розробку кросовера Purosangue. Прототип моделі, яку анонсували ще у 2018 році, вперше вдалося сфотографувати під час дорожніх випробувань. Однак дебюту чекати ще довго: він запланований на 2022 рік.

Судячи з фото, тестовий мул вирішили замаскувати під позашляховик Maserati Levante.

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Однак під щільним камуфляжем не вдалося приховати деталі, які вказують на те, що на знімках саме Purosangue. У порівнянні з Levante модель помітно занижена, а капот подовжений завдяки відсіку для двигуна, який розташують спереду в межах колісної бази для поліпшення роботи.

Відомо, що кросовер отримає електрифіковану силову установку. Ще у 2018 році Ferrari поділилася схематичним зображенням основних елементів, на якому гібридна система розташована позаду, поруч з коробкою передач.

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