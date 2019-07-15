Перший кросовер Aston Martin розігнали до 300 км/год

Прототипи першого в історії британської марки Aston Martin кросовера проходять високошвидкісні порівняльні випробування. Автомобіль, який відомий під назвою DBX, бере участь в заїздах з BMW X6 M і Porsche Cayenne Turbo.

Оскільки Aston Martin до моделі DBX ніколи не випускав кросоверів, то цей автомобіль став для бренду новим і з точки зору програми передсерійних тестів. Машину, крім асфальтових доріг, тестували і на бездоріжжі, а заодно порівнювали з конкурентами.

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Тести Aston Martin DBX стали одними з найбільш об'ємних в історії марки при підготовці до виробництва нової моделі. Вся справа саме в тому, що інженерам довелося працювати з автомобілем з незвичного сегмента.

Aston Martin DBX розігнали до 300 км\год

Як еталони використовували Porsche Cayenne Turbo і BMW X6 M, а також низку інших спортивних кросоверів. Автомобілі-конкуренти разом з прототипами DBX брали участь у заїздах на трасі Нордшляйфе, а також у випробуваннях на автобанах – там моделі розганяли до 300 км/год, вивчаючи поведінку нового Aston Martin у порівнянні з безпосередніми суперниками.

Прем'єра серійного DBX відбудеться до кінця 2019 року. Найбільш імовірним місцем публічного показу новинки називають автосалон в Лос-Анджелесі у листопаді. Також не виключено, що DBX буде представлений на окремому заході, щоб вся увага преси була приділена тільки цьому автомобілю.

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