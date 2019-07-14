Nissan Juke: стало відомо, коли покажуть оновлення популярного кросовера

Японська марка представила перший офіційний тизер другого покоління екстравагантного компактного кросовера Nissan Juke, який представлять найближчої осені. Крім того, тепер відомо, якими технічними характеристиками вразить нас новинка.

У 2017 році Nissan представив кросовер Kicks, який став заміною для моделі Juke у США, але на інших ринках яскравий компактний кросовер залишався у продажу до 2019 року. І ось готується офіційна прем'єра другого покоління моделі.

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Автомобіль представлять публіці 3 вересня, а поки японська марка оприлюднила перший тизер новинки. На зображенні показана передня оптика, яка красномовно свідчить про те, що незвичайний дизайн моделі буде збережений.

Що стосується технічної частини, то тут новий Nissan Juke буде багато в чому повторювати останні покоління Renault Clio і Captur. Японська модель розділить з французькими не тільки платформу CMF-B, а й мотори – 1 і 1,3-літрові бензинові турбоагрегати і 1,5-літровий дизель.

Nissan Juke покажуть 3 вересня 2019 року

Судячи з того, що у 2020 році Captur оснастять гібридною силовою установкою, то Juke також рано чи пізно повинен отримати бензо-електричну силову установку. Чутки про таку модифікацію ходять давно, але поки офіційно її створення не підтверджено.

Усі деталі про новинку стануть відомі восени, а у продаж новий Nissan Juke надійде на початку 2020 року.

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