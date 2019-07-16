Перший кросовер Aston Martin готують до дебюту: це треба бачити

Тести Aston Martin DBX стали одними з найбільш об'ємних в історії / auto

Прототипи першого в історії британської марки Aston Martin кросовера проходять високошвидкісні порівняльні випробування.

Автомобіль, який відомий під назвою DBX, бере участь в заїздах з BMW X6 M і Porsche Cayenne Turbo.

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Оскільки Aston Martin до моделі DBX ніколи не випускав кросоверів, то цей автомобіль став для бренду новим і з точки зору програми передсерійних тестів. Машину, крім асфальтових доріг, випробували і на бездоріжжі, а заодно порівнювали з конкурентами. Тести Aston Martin DBX стали одними з найбільш об'ємних в історії марки при підготовці до виробництва нової моделі. Вся справа саме в тому, що інженерам довелося працювати з автомобілем з незвичного сегмента.

Як еталони використовували Porsche Cayenne Turbo і BMW X6 M, а також ряд інших спортивних кросоверів. Автомобілі-конкуренти разом з прототипами DBX брали участь в заїздах на трасі Нордшляйфе, а також у випробуваннях на автобанах: там моделі розганяли до 300 км/год.

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