"Перший код" – дивіться тизер українського фільму про нашу IT індустрію

У Києві завершили зйомки художньо-документального фільму про історію українського IT. Вже опублікували тизер фільму "Перший код", прем’єру якого обіцяють навесні.

Бюджет стрічки становить близько восьми мільйонів гривень, повідомили на сторінці фільму у Facebook.

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У Києві завершився крайній знімальний день художньо-документального фільму про історію українського IT з назвою "Перший код", який покаже силу, розвиток та рівень українських IT.

Як розказали творці фільму, у фінальній сцені буде показано битву білих та чорних хакерів. В кадрі перетинатимуться дві сюжетні лінії: реальна і віртуальна.

Саме для цієї сцени спеціально запрошували каскадерів, а самі актори вчились бойового мистецтва. У кадрі вийшло видовищно", – йдеться у повідомленні.

Продюсер фільму – Владислав Савченко.

"Перший код" буде перекладений на кілька мов. Зараз ведуться переговори з представниками стримінгових платформ Netflix, Amazon та Apple TV. Прем'єра фільму запланована навесні 2023 року.

Дивитися тизер українського фільму "Перший код":

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