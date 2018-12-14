Перший екземпляр нової Toyota Supra продадуть на аукціоні

Компанія Toyota продасть перший екземпляр серійної Supra нового покоління на аукціоні Barrett-Jackson. Торги пройдуть у Скотсдейлі, Аризона, 19 січня 2019 року. Зазначимо, що світова прем'єра спорткара відбудеться на автосалоні у Детройті 14 січня.

Унікальний спорткар з VIN-номером 20201 стане першою Supra, доступною на ринку США за останні 20 років. Купе буде пофарбоване у матовий сірий колір з контрастними червоними корпусами зовнішніх дзеркал і матовими чорними колесами.

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Салон Supra оброблять шкірою й оздоблять карбоновою емблемою із зазначенням особливого статусу автомобіля. Детальна інформація про оснащення купе з'явиться ближче до початку аукціону.

Шпигунські фото нової Toyota Supra

Вторговані від продажу кошти Toyota передасть Асоціації американських кардіологів (American Heart Association) і благодійному Фонду Боба Вудраффа, який допомагає ветеранам, військовослужбовцям, а також членам їх сімей, які постраждали від терактів 11 вересня 2001 року.

Зовнішність серійної Toyta Supra нового покоління раніше розкрили на шпигунських знімках, а деталі оснащення – на схемах розташування деталей з офіційного каталогу запчастин. Так, стало відомо, що спорткар буде дуже схожий на концепт FT-1 2014 року, а серед агрегатів будуть "четвірки" і "шістки" BMW.

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