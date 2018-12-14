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Перший екземпляр нової Toyota Supra продадуть на аукціоні

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Toyota Supra покажуть 14 січня 2019 року - фото 1
Toyota Supra покажуть 14 січня 2019 року

Компанія Toyota продасть перший екземпляр серійної Supra нового покоління на аукціоні Barrett-Jackson. Торги пройдуть у Скотсдейлі, Аризона, 19 січня 2019 року. Зазначимо, що світова прем'єра спорткара відбудеться на автосалоні у Детройті 14 січня.

Унікальний спорткар з VIN-номером 20201 стане першою Supra, доступною на ринку США за останні 20 років. Купе буде пофарбоване у матовий сірий колір з контрастними червоними корпусами зовнішніх дзеркал і матовими чорними колесами.

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Салон Supra оброблять шкірою й оздоблять карбоновою емблемою із зазначенням особливого статусу автомобіля. Детальна інформація про оснащення купе з'явиться ближче до початку аукціону.

Шпигунські фото нової Toyota Supra - фото 295057
Шпигунські фото нової Toyota Supra

Вторговані від продажу кошти Toyota передасть Асоціації американських кардіологів (American Heart Association) і благодійному Фонду Боба Вудраффа, який допомагає ветеранам, військовослужбовцям, а також членам їх сімей, які постраждали від терактів 11 вересня 2001 року.

Зовнішність серійної Toyta Supra нового покоління раніше розкрили на шпигунських знімках, а деталі оснащення – на схемах розташування деталей з офіційного каталогу запчастин. Так, стало відомо, що спорткар буде дуже схожий на концепт FT-1 2014 року, а серед агрегатів будуть "четвірки" і "шістки" BMW.

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Джерело: motor
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