У мережі з'явилися зображення нового Volkswagen Passat

Компанія Volkswagen показала перші зображення седана Passat нового покоління, який на американський ринок вийде на початку наступного року.

Модель отримала трохи більш агресивну, але все ж впізнавану зовнішність, з елементами дизайну в стилі Arteon і нової Jetta, а технічно залишилася на рівні попередника.

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Volkswagen Passat

Західні журналісти, що поїздили на передсерійних версіях нового Volkswagen Passat, повідомляють, що у седана повністю новий кузов. Ідентичним з машиною попереднього покоління залишився тільки дах. Зовнішність Passat приведена у відповідність з новим фірмовим стилем: з характерними для останніх флагманських моделей збільшеними ґратами радіатора з горизонтальними "ребрами", більш виразними фарами і вузькими задніми ліхтарями.

Volkswagen Passat

Технічно ж модель мало відрізняється від нинішнього покоління. Колишньою залишилася платформа і двигун – 2,0-літрова "турбочетвірка" потужністю 176 сил і 250 Нм моменту. Через відмову від переходу на модульну архітектуру MQB у Passat не буде гібридних модифікацій і навіть цифрової приладової панелі. До списку оснащення входять світлодіодна оптика, система автоматичного гальмування, "мультімедійка" з 8-дюймовим дисплеєм і адаптивний круїз-контроль.

Volkswagen Passat

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