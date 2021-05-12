Перший день у школі: фото розлюченого юнака підкорює мережу

Дитячі фото далеко не завжди викликають радість та ностальгію, а цей кадр швидше змусить сміятись та погоджуватись. Автор ще 16 років тому знав, що на нього очікує.

На платформі Reddit користувач з ніком imSeanEvansNowWeFeet поділився фото з домашніх архівів, яке швидко піднялось у топи. За лічені години допис зібрав понад 66 тисяч балів та майже тисячу коментарів.

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Все тому, що на знімку можна побачити 4-річного хлопця у його перший день у школі у далекому 2005. Вираз обличчя неймовірно красномовний, а підпис "Я знав" лише підкреслює, що у дорослому житті позитиву не так багато. Коментатори не втримались, щоб не порівняти хлопця з Фродо, який надто довго носив перстень. Виявилось, що напередодні створення кадру автор ще й підстригся у знак протесту, але це не врятувало його від походу до школи. Тим часом старші користувачі жартують, що він і не уявляє, що на нього чекає далі.

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