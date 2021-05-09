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Дуже терплячий собака став зіркою мережі (відео)

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Пес, який чекає господаря - фото 1
Пес, який чекає господаря

Домашні улюбленці регулярно підкорюють інтернет, адже вони можуть всього за мить підняти настрій своїм виглядом та поведінкою. Не винятком став і цей собака, який дуже хоче гратися.

На платформі Reddit користувач з ніком Thund3rbolt поділився кумедним записом з собакою та сплячим господарем, який стрімко піднявся у топи. За лічені години допис зібрав понад 25 тисяч балів та більше як 300 коментарів.

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А все тому, що у кадрі можна побачити собаку, який терпляче поглядає на свого господаря, в руках у якого м'ячик. Але чоловік задрімав за переглядом телевізора, тож навіть не підозрює, що його улюбленець очікує на ігри. Коментатори ж не могли не оцінити відданість пухнастика:

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