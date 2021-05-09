Дуже терплячий собака став зіркою мережі (відео)

Домашні улюбленці регулярно підкорюють інтернет, адже вони можуть всього за мить підняти настрій своїм виглядом та поведінкою. Не винятком став і цей собака, який дуже хоче гратися.

На платформі Reddit користувач з ніком Thund3rbolt поділився кумедним записом з собакою та сплячим господарем, який стрімко піднявся у топи. За лічені години допис зібрав понад 25 тисяч балів та більше як 300 коментарів.

І ще: Очікування і реальність: епічні фото з мережі, які змусять сміятись до сліз

А все тому, що у кадрі можна побачити собаку, який терпляче поглядає на свого господаря, в руках у якого м'ячик. Але чоловік задрімав за переглядом телевізора, тож навіть не підозрює, що його улюбленець очікує на ігри. Коментатори ж не могли не оцінити відданість пухнастика:

Читайте також: Цуценя президента Ірландії намагалося привернути увагу господаря, поки той давав інтерв'ю