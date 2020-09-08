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Киць-киць: дивіться, як тіктокер кличе котів різними мовами

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Чомусь більшість котів реагували на німецьке слово stardenburdenhardenbart - фото 1
Чомусь більшість котів реагували на німецьке слово stardenburdenhardenbart

Тіктокер Деніс, більш відомий як g.catt.charmer, ось уже два місяці розмовляє з кішками. І це однозначно треба побачити, адже виглядають ці діалоги дуже кумедно.

Це експеримент: Деніс кличе тварин усіма мовами світу і дивиться, на що ж вони відреагують. Облік зустрічей з котами він веде у соцмережах, а його ролики набирають мільйони переглядів.

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@g.catt.eng

Cats are my best friends ##petsoftiktok ##catlover ##catsoftiktok

♬ оригинальный звук - g.catt.eng
@g.catt.eng

We were dancing with elephants ##petsoftiktok ##catsoftiktok ##cat

♬ оригинальный звук - g.catt.eng
@g.catt.eng

CATS SAVED MY LIFE... READ ABOUT IT IN MY BIO... ##petsoftiktok ##catlover ##catsoftiktok

♬ оригинальный звук - g.catt.eng
@g.catt.eng

Let's Stardenburdenhardenbart! ##catsoftiktok ##cat

♬ original sound - g.catt.eng
@g.catt.eng

German ALWAYS works ##humor ##german ##cat

♬ оригинальный звук - g.catt.eng

За місяці досліджень g.catt.charmer з'ясував, що найкраще кішки реагують на німецьку мову. В цілому тіктокер не те щоб дуже цікавий тваринам, але варто йому вимовити stardenburdenhardenbart – і вся увага відразу ж прикута до нього.

Слово stardenburdenhardenbart прийшло з німецької (ймовірно, це змішання кількох різних слів) і зараз використовується як жарт для привернення уваги тварин. Вираз може означати "агов", "глянь на мене" або "йди сюди". Деніс так і не зрозумів, чому кішки завжди відгукуються на stardenburdenhardenbart. Чи то в кожній з них є німецьке коріння, чи то вони просто дивляться на нього від подиву.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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