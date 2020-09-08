Киць-киць: дивіться, як тіктокер кличе котів різними мовами

Тіктокер Деніс, більш відомий як g.catt.charmer, ось уже два місяці розмовляє з кішками. І це однозначно треба побачити, адже виглядають ці діалоги дуже кумедно.

Це експеримент: Деніс кличе тварин усіма мовами світу і дивиться, на що ж вони відреагують. Облік зустрічей з котами він веде у соцмережах, а його ролики набирають мільйони переглядів.

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За місяці досліджень g.catt.charmer з'ясував, що найкраще кішки реагують на німецьку мову. В цілому тіктокер не те щоб дуже цікавий тваринам, але варто йому вимовити stardenburdenhardenbart – і вся увага відразу ж прикута до нього.

Слово stardenburdenhardenbart прийшло з німецької (ймовірно, це змішання кількох різних слів) і зараз використовується як жарт для привернення уваги тварин. Вираз може означати "агов", "глянь на мене" або "йди сюди". Деніс так і не зрозумів, чому кішки завжди відгукуються на stardenburdenhardenbart. Чи то в кожній з них є німецьке коріння, чи то вони просто дивляться на нього від подиву.

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