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Дивіться, як виглядає перший у світі надрукований на 3D-принтері Rolls-Royce

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Дивіться, як виглядає перший у світі надрукований на 3D-принтері Rolls-Royce - фото 1

Rolls-Royce Cullinan отримав кузов, надрукований на 3D-принтері. За такою технологією з карбону виготовлені передній та задній бампери, а також інші зовнішні елементи.

Сьогодні важко виділитися автомобільним тюнингом, тому компанія 1016 Industries обрала нетрадиційний спосіб, який точно привертає увагу.

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Спеціально для розкішного позашляховика Rolls-Royce Cullinan створили зовнішній кузовний обвіс Limited Edition Custom. Замінили бампера і пороги, розширювачі колісних арок – начебто все, як завжди.

Однак особливість у тому, що всі ці карбонові деталі надруковані на 3D-принтері, чого раніше ніхто не пропонував. Як зазначили у компанії, цей комплект "використовує кілька передових виробничих технологій, які ніколи раніше не застосовувалися у галузі в таких масштабах". Техніка залишилася без змін. Під капотом працює 6.75-літровий V12 з подвійним турбонаддувом, який в залежності від виконання розвиває 571 або 600 кінських сил.

Як правило, все має свою ціну. Cullinan і сам по собі є одним із найдорожчих позашляховиків у світі, а ціна модифікованої версії сягає 500 тисяч доларів.

Дивіться, як виглядає перший у світі надрукований на 3D-принтері Rolls-Royce - фото 494256
Дивіться, як виглядає перший у світі надрукований на 3D-принтері Rolls-Royce - фото 494255
Дивіться, як виглядає перший у світі надрукований на 3D-принтері Rolls-Royce - фото 494257

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