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Перший Audi E-Tron вийшов на конвеєр у Бельгії

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Audi E-Tron скоро покажуть - фото 1
Audi E-Tron скоро покажуть / Audi

Попри те, що прем'єра електричного кросовера Audi E-Tron відбудеться в Сан-Франциско тільки 17 вересня, марка вже почала випуск цієї моделі.

Автомобіль будуть виготовляти в Бельгії і з конвеєра в Брюсселі зійшов вже щонайменше один екземпляр кольору Misano Red. Дизайн серійного електрокросовера поки залишається таємницею, але не технічні характеристики.

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Раніше стало відомо, що Audi E-Tron отримає 2 електромотори загальною потужністю 355 к.с., які на 8 секунд можуть підвищувати свою віддачу до 402 к.с. Місткість батареї 95 кВт/год забезпечить запас ходу без підзарядки до 400 кілометрів.

Audi E-Tron вийшов на конвеєрі - фото 274451
Audi E-Tron вийшов на конвеєрі / motor1

Щоб підкреслити екологічний характер моделі, завод у Брюсселі отримає всю необхідну для своєї роботи енергію з відновлюваних джерел.

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Джерело: motor1
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