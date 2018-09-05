Перший Audi E-Tron вийшов на конвеєр у Бельгії

Попри те, що прем'єра електричного кросовера Audi E-Tron відбудеться в Сан-Франциско тільки 17 вересня, марка вже почала випуск цієї моделі.

Автомобіль будуть виготовляти в Бельгії і з конвеєра в Брюсселі зійшов вже щонайменше один екземпляр кольору Misano Red. Дизайн серійного електрокросовера поки залишається таємницею, але не технічні характеристики.

І ще: Koenigsegg виявився розчарований розгоном Tesla Roadster

Раніше стало відомо, що Audi E-Tron отримає 2 електромотори загальною потужністю 355 к.с., які на 8 секунд можуть підвищувати свою віддачу до 402 к.с. Місткість батареї 95 кВт/год забезпечить запас ходу без підзарядки до 400 кілометрів.

Audi E-Tron вийшов на конвеєрі / motor1

Щоб підкреслити екологічний характер моделі, завод у Брюсселі отримає всю необхідну для своєї роботи енергію з відновлюваних джерел.

Читайте також: BMW приймає замовлення на неіснуюче авто