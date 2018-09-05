Koenigsegg виявився розчарований розгоном Tesla Roadster

Вихід на ринок нового покоління електромобіля Tesla Roadster відбудеться найближчим часом, але конкуренти вже стурбовані тими показниками, які марка заявила для новинки.

Глава Koenigsegg Крістіан фон Кенігзегг зізнався в інтерв'ю журналу Top Gear, що компанія розраховувала утримувати за собою статус творця найшвидшого автомобіля у світі. Але загрозою стала американська марка, яка заявила розгін з місця до 400 км/год за 14 секунд.

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У Koenigsegg визнали, що спочатку не повірили в реальність такої динаміки, але потім почали працювати над тим, щоб зробити свій новий гіперкар настільки ж динамічним.

Tesla Roadster розчарувала главу Koenigsegg / Tesla

"Ми подумали, що такі цифри – це ненормально. Так, це ненормально, але, судячи з усього, це реально. Зараз для нас інша проблема – як ми впораємося з цим викликом від конкурентів?", – сказав Кенігзегг.

При цьому Koenigsegg поки не планує переходити повністю на електромотори. У планах шведської марки якомога довше використовувати двигуни внутрішнього згоряння, доповнюючи, правда, при цьому їх гібридною складовою.

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