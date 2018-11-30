Перші подробиці про смартфон Motorola Moto G7 Power

Компанія Motorola представить чотири моделі смартфона Moto G7.

У мережу потрапляли деякі подробиці про Motorola Moto G7 Power.

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Всі подробиці про новинку знайшли в базі даних американського регулятора FCC. Згідно витоку, девайс отримає акумулятор на 5000 мАг, NFC-чіп для безконтактних платежів Google Pay, а також процесор Snapdragon 632, 2/3/4 ГБ ОЗУ і дисплей на 6.2 дюйма з роздільною здатністю HD+.

Новинку оснастять основною камерою на 12 Мп з діафрагмою f/2.0, а також фронтальною на 8 Мп з f/2.2. З коробки смартфон буде працювати на операційній системі Android 9 Pie. Швидше за все, всі чотири моделі Moto G7 анонсують вже в наступному році. Можливо, презентація новинок відбудеться в рамках виставки MWC 2019.

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