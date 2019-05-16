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Дроп-тест OnePlus 7 Pro зруйнував головний міф про смартфон

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Фронтальна камера OnePlus 7 Pro витримала низку падінь - фото 1
Фронтальна камера OnePlus 7 Pro витримала низку падінь

Новий OnePlus 7 Pro отримав скляний корпус, практично безрамковий вигнутий екран і висувну фронтальну камеру. Автори YouTube-каналу GizmoSlip вирішили перевірити, наскільки така конструкція надійна, а також здатна пережити падіння смартфона.

У OnePlus 7 Pro виробник передбачив захист від падінь: якщо упустити смартфон при відкритій фронтальній камері, то вона сховається щоб уникнути поломки.

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На відео помітно, що якщо кинути пристрій з висоти близько півтора метра камерою вниз, вона не встигає повністю заїхати в корпус. Висувний модуль подряпався, але продовжив працювати. Ніяких інших зовнішніх пошкоджень виявлено не було.

Після цього смартфон кинули з ще меншої висоти, щоб камера встигла менше заїхати в корпус до удару об землю, але результат був таким же. При падінні задньою кришкою загартоване скло Gorilla Glass не витримало і розбилося. Потім пристрій кинули екраном вниз, і цей удар виявився для нього фатальним: дисплей тріснув, і більша його частина перестала працювати.

Блогер не зупинився на досягнутому і продовжив кидати смартфон, поки його корпус не почав розсипатися на дрібні шматки. Цікаво, що висувна фронталка, яку багато хто вважає найслабшим місцем смартфона, витримала всі падіння і залишалася в робочому стані до кінця.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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