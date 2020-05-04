Перші ознаки коронавірусу порівняли з похміллям

Перші симптоми коронавірусу можуть нагадувати похмілля: людина починає відчувати слабкість, тяжкість, біль в очах і підвищену стомлюваність, її починає трясти.

Про це попередили фахівці. За їх словами, якщо людина, яка не вживала алкоголь, відчуває у себе ознаки похмілля, то це може бути ознакою ранньої стадії коронавірусу.

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"Якщо вчора у вас не було вживання алкоголю, а сьогодні раптом з'явилося відчуття слабкості, тяжкості, почало ламати, трясти, з'явився біль в очах і підвищена стомлюваність, а температура при цьому не підвищується до великих значень - це може говорити про самий початок розвитку захворювання", – пояснили медики.

Вони додали, що такі симптоми тривають перші два-три дні захворювання. Якщо коронавірус починає і далі заражати людину, у неї змінюється голос і з'являються ознаки задухи, а пізніше ураження легень і бронхів.

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