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Бельгійський міністр вирішив надіти маску, але щось пішло не так: кумедне відео

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Бельгійський міністр вирішив надіти маску, але щось пішло не так: кумедне відео - фото 1

Міністр юстиції Бельгії Коєн Геєнс відвідав фабрику з виробництва масок. Він вирішив приміряти одну з масок, однак щось пішло не так. Маску вдалося надіти тільки з третьої спроби.

"Зараз я приміряю", – сказав міністр і спробував декількома не надто вдалими рухами одягнути маску. Чиновник спочатку надів її на верхню частину голови, а не на обличчя, потім на очі. І тільки третя спроба виявилася успішною. При цьому міністр зберігав серйозний вираз обличчя і було не схоже на те, що він діє так жартома.

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"Ось як Бельгія справляється з коронавірусною кризою", – написав у Twitter Том Ван Грік, президент ультраправої бельгійської партії Vlaams Belang.

Але міністр юстиції відреагував на жарт про свої спроби надіти маску: "Дорогий Том, коли я отримую щось красиве, я вдячний за це і намагаюся надіти це, навіть якщо у мене занадто великі вуха. Ці вуха знадобляться, коли я почую вас у залі або почую, як ви сьогодні вранці виступаєте за солідарність".

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Джерело: brusselstimes
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