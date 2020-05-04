Бельгійський міністр вирішив надіти маску, але щось пішло не так: кумедне відео

Міністр юстиції Бельгії Коєн Геєнс відвідав фабрику з виробництва масок. Він вирішив приміряти одну з масок, однак щось пішло не так. Маску вдалося надіти тільки з третьої спроби.

"Зараз я приміряю", – сказав міністр і спробував декількома не надто вдалими рухами одягнути маску. Чиновник спочатку надів її на верхню частину голови, а не на обличчя, потім на очі. І тільки третя спроба виявилася успішною. При цьому міністр зберігав серйозний вираз обличчя і було не схоже на те, що він діє так жартома.

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"Ось як Бельгія справляється з коронавірусною кризою", – написав у Twitter Том Ван Грік, президент ультраправої бельгійської партії Vlaams Belang.

Але міністр юстиції відреагував на жарт про свої спроби надіти маску: "Дорогий Том, коли я отримую щось красиве, я вдячний за це і намагаюся надіти це, навіть якщо у мене занадто великі вуха. Ці вуха знадобляться, коли я почую вас у залі або почую, як ви сьогодні вранці виступаєте за солідарність".

Beste Tom, als ik iets moois krijg, ben ik daar dankbaar voor, en probeer ik het aan, al blijken mijn oren er dan te groot voor. Die oren komen wel van pas als ik je in de Kamer hoor, of je deze ochtend voor solidariteit hoorde pleiten. — Koen Geens (@Koen_Geens1) April 30, 2020

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