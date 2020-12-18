Перші ластівки: Залежні – дивитися онлайн всі серії 2 сезон

Український серіал "Перші ластівки: Залежні" розповідає про життя сучасних підлітків, які у школі проходять через низку випробувань і конфліктів! Дивіться усі серії 2 сезону драматичного молодіжного серіалу!

Перші ластівки: Залежні – це продовження нашумілого українського детективного серіалу. Історія розповідає про розділення студентів на класи: одні вихідці з елітного суспільства, а інші – прості смертні, яким розкіш золотої молоді недоступна. Події відбуваються у великому місті в наші дні, в одному з елітних університетів. Як уживуться багаті та бідні в одній будівлі й чи уживуться вони взагалі?

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1 серія популярного серіалу про школу "Перші ластівки: Залежні" почалася з того, що герої молодіжного трилера вчаться на факультеті журналістики. Навчання цікавить їх не так сильно, як алкоголь, наркотики та випадкові зв'язки. Але чи варто в усьому звинувачувати "Друга"? Що зміниться в житті студентів, коли у них з'явиться нова викладачка Кіра Зотова, яка в минулому отримала важку психологічну травму? І що буде, якщо хтось із них виявиться затягнутим в цю страшну гру? Дізнайся просто зараз.

Дивіться усі серії драматичного серіалу Перші ластівки: Залежні за цим посиланням!

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