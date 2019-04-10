Король Лев: з'явився новий трейлер фільму

У мережі показали другий офіційний трейлер до фільму Король Лев (The Lion King), який невдовзі вийде на екранах. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Walt Disney потішила фанатів новим офіційним трейлером до екранізації відомого мультфільму Король Лев (The Lion King), прем'єра якого запланована на 19 липня.

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Нарешті повнометражний трейлер показав історію принца-левеня Сімбу, який не може дочекатися, щоб вирости та стати королем африканських земель. Але дядько-зрадник Шрам зробить все, щоб цього не сталось. Нові кадри показали не лише те, як головного героя навчають життя, а й відомих персонажів, серед яких Тімон і Пумба.

Нагадаємо, що персонажів озвучили Дональд Гловер (дорослий Сімба), Дж. Д. Маккрері (молодий Сімба), Джеймс Ерл Джонс (Муфаса), Чиветел Еджіофор (Шрам) та інші.

Король Лев: дивитись трейлер онлайн:

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