Перше в історії стикування комерційних супутників зняли на камеру

Нові технології дозволили провести перше в історії стикування двох супутників і зафіксували це на камеру. Так, у навколоземному просторі провели стикування апарата обслуговування геостаціонарних супутників MEV-1 і телекомунікаційного супутника-клієнта Intelsat 901.

Це перше подібне стикування. Воно стало можливим завдяки технології МEV. Цей супутник допоможе продовжити ресурс супутників, зменшити кількість сміття на Земній орбіті і знизити витрати на комерційні апарати.

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Повідомляється, що супутник Intelsat 901 перебуває на орбіті понад 19 років і практично вичерпав запас палива. Апарат MEV-1 три тижні підлаштовувався до траєкторії супутника, щоб безпечно стикуватися. При цьому у Intelsat 901 не передбачені системи для стикування, тому MEV-1 зробив це через сопло апогейного двигуна.

.@northropgrumman MEV-1 docking with @INTELSAT IS-901 on Feb 25. historical moment indeed! hopefully in-orbit servicing will become a regular thing in future. pic.twitter.com/PTC9dUBEbo — ilarina (@_elbertina) February 26, 2020

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