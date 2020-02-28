Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

Перше в історії стикування комерційних супутників зняли на камеру

  • 7
Стикування супутників - фото 1
Стикування супутників / northropgrumman

Нові технології дозволили провести перше в історії стикування двох супутників і зафіксували це на камеру. Так, у навколоземному просторі провели стикування апарата обслуговування геостаціонарних супутників MEV-1 і телекомунікаційного супутника-клієнта Intelsat 901.

Це перше подібне стикування. Воно стало можливим завдяки технології МEV. Цей супутник допоможе продовжити ресурс супутників, зменшити кількість сміття на Земній орбіті і знизити витрати на комерційні апарати.

І ще: Астрономи зафіксували найпотужніший спалах у Всесвіті: фотофакт

Повідомляється, що супутник Intelsat 901 перебуває на орбіті понад 19 років і практично вичерпав запас палива. Апарат MEV-1 три тижні підлаштовувався до траєкторії супутника, щоб безпечно стикуватися. При цьому у Intelsat 901 не передбачені системи для стикування, тому MEV-1 зробив це через сопло апогейного двигуна.

Дивіться також: У NASA показали політ на Місяць від імені астронавтів у 4K: приголомшливе відео

Джерело: northropgrumman
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Історія успіху компанії BlackBerry: найцікавіше про виробника легендарних телефонів
  • 24 лютого, 11:00
  • 697
Привітання з 8 березня 2020: найкращі побажання жінкам українською
  • 26 лютого, 17:02
  • 197448
Як змінилися сестри Олсен: чому вони так рано постаріли
  • 25 лютого, 18:22
  • 3095
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології