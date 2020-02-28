Астрономи зафіксували найпотужніший спалах у Всесвіті: фотофакт

Науковці помітили найпотужніший вибух у Всесвіті з часів Великого вибуху.

Колосальний спалах енергії помітили біля надмасивної чорної діри в центрі галактики, що розташована на відстані 390 мільйонів світлових років від Землі. Вона є у скупченні Змієносця.

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Зафіксований викид енергії виявився настільки потужним, що зміг пробити величезну дірку в плазмі навколишнього скупчення. Відзначається, що в пролом, який утворився могли б поміститися 15 галактик Чумацький Шлях.

Докази утворення діри в плазмі згодом змогли довести, використавши прилади рентгенівської обсерваторії Chandra, XMM-Newton ЕКА, антенної решітки Murchison Widefield Array і радіотелескопа Giant Metrewave Radio Telescope. Пояснити причину такого потужного вибуху астрономи поки не можуть.

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