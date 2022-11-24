Перша в ЄС: відтепер у Бельгії легальний 4-денний робочий тиждень

Бельгія стала першою країною в Європейському Союзі, де тепер дозволений чотириденний робочий тиждень. У лютому бельгійський уряд ухвалив відповідне розпорядження, а зараз воно набуло чинності. Читайте далі та дізнайтеся, за якою схемою працюватимуть бельгійці!

Видання Euronews повідомляє, що уряд у такий спосіб планує зробити ринок праці Бельгії гнучкішим, а економіку – динамічнішою.

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у Бельгії працівники (і держслужбовці, і працівники приватного сектора) зможуть обрати варіант, який для них більш придатний. Перший варіант – робота 9,5 години на день протягом 4 днів. Другий варіант – 8 годин на день протягом 5 днів.

Як видно, у таких варіантах загальна кількість робочих годин однакова.

Профспілки ж своєю чергою зауважують, що такий розклад може спричинити організаційні проблеми, а саме більше робоче навантаження на працівників.

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