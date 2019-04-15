Перша у королівській родині: Меган Маркл здивувала заявою про незвичайні пологи

Герцогиня Сассекська Меган Маркл народить первістка, використовуючи інноваційний метод, який зробить її першою в королівській родині, хто вдався до цього способу. Йдеться про нетрадиційні пологи у воді.

Меган Маркл прийняла рішення народжувати майбутнього королівського спадкоємця у воді. На думку друга сім'ї, вона робить це через прагнення до природності пологів, а також знайти першість у королівському палаці хоча б у чомусь. Крім того, з'явилися чутки, що Меган хоче народжувати прямо у Frogmore Cottage, куди вона недавно переїхала з принцом Гаррі.

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Меган Маркл хоче народжувати у воді

Видання цитує слова друга принца Гаррі: "Ніхто з нас не був шокований, коли ми дізналися, що вона говорила про народження у воді. Очевидно, вона хоче, щоб все було якомога природніше: ніяких ліків, ніяких кесаревих розтинів і так далі".

Близький друг герцогів зазначив, що не всі плани Меган Маркл реалістичні. "Очевидно, що коли у неї почнуться пологи, їй, з медичної точки зору, доведеться йти більш традиційним шляхом. Але народження у воду – це абсолютно її ідея", – додало джерело.

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