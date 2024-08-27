Перша темношкіра жінка: Ерроллін Валлен призначено Майстринею королівської музики

Майстринею королівської музики вперше призначили темношкіру жінку – одну з найвідоміших британських композиторок сучасності Ерроллін Валлен. Вона писатиме музику для королівської родини.

Відповідне рішення ухвалив король Чарльз, призначивши її замість композиторки Джудіт Вейр. Про це повідомили у Букінгемському палаці.

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Майстер королівської музики створює твори для особливих королівських подій. Посада існує з 1626 року, коли Карл I призначив на неї Ніколаса Ланьє. Це звання надають музикантам, які зробили значний внесок у музичне життя нації.

Я з нетерпінням чекаю можливості захищати музику і музичне мистецтво для всіх, – зазначила Валлен, що дуже рада отримати це королівське призначення.

Ерроллін Валлен народилася в Белізі в 1958 році й переїхала з батьками до Великої Британії, коли їй було два роки. Композиторка пише оркестрову, хорову та камерну музику, вона створювала музику для випускних балів BBC та міжнародних заходів, включно з самітом COP26 та Паралімпійськими іграми 2012 року.

Їй також було доручено написати твори на честь золотого та діамантового ювілеїв королеви Єлизавети ІІ. Валлен є лауреаткою Британської композиторської премії, а також була нагороджена орденом Британської імперії у 2007 році в межах церемонії нагородження до дня народження королеви та цим же орденом у 2020 році – до Нового року.

У її доробку 22 опери, а ще багато оркестрових, камерних та вокальних творів. У 1998 році Валлен стала першою темношкірою жінкою, яка брала участь у конкурсі BBC Proms, і першою жінкою, яка отримала премію Ivor Composers Award в галузі класичної музики. Валлен обійматиме цю посаду протягом наступних 10 років, фіксований термін був запроваджений у 2004 році.

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