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Перша "сотня" за 1,99 секунди: представлено Tesla Model S Plaid
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Tesla оголосила про випуск свого флагманського електричного седана Model S Plaid. За запевненням Ілона Маска, це найшвидший серійний автомобіль у світі. Новинка вже почала сходити з конвеєра, і перші 25 щасливчиків отримали свої "заряджені" електрокари.
Tesla Model S Plaid обладнаний відразу трьома електродвигунами загальною потужністю 1020 кінських сил. За офіційними даними, автомобіль здатний розігнатися з місця до "сотні" за 1,99 секунди, а максимальна швидкість досягає 322 км/год. Правда, такий результат можна отримати тільки на ідеальній трасі з гоночними шинами, пише Electek.
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На повному заряді електрокар може проїхати до 628 кілометрів з базовими 19-дюймовими колесами, а версія на 21-дюймових дисках, за які потрібно доплатити $ 4500 доларів, проїжджає без підзарядки до 563 кілометрів. При цьому 15-хвилинна "заправка" на фірмовій станції забезпечує до 300 кілометрів ходу.
У порівнянні з базовою версією Model S, новий Plaid відрізняється оновленими літій-іонними акумуляторами, поліпшеною тепловою помпою, роторами двигуна з вуглецевими втулками та рекордним для серійних автомобілів коефіцієнтом лобового опору 0,208. Ілон Маск стверджує, що завдяки новому обладнанню автомобіль на 30% довше працює у холодну погоду та споживає на 50% менше енергії при обігріві й охолодженні салону.
Ціна Tesla Model S Plaid стартує з позначки $ 131 100. Раніше компанія також планувала запуск виробництва Model S Plaid + із загальною потужністю у 1100 кінських сил і автономністю до 837 кілометрів за $ 150 000. Але зовсім недавно оголосила, що не збирається випускати цю версію.
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