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Перша рефері-трансгендер дебютувала в Англії

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Рефері-трансгендер Люсі Кларк - фото 1
Рефері-трансгендер Люсі Кларк / thesun

Люсі Кларк провела матч жіночих команд Куїнз Парк Рейнджерс і Парквуд Рейнджерс.

В англійському футболі дебютувала рефері-трансгендер і це перший подібний випадок в світі.

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У неділю, 19 серпня, Люсі Кларк провела свій перший матч жіночих команд між Куїнз Парк Рейнджерс і Парквуд Рейнджерс.

Раніше 46-річна Люсі носила ім'я Нік і виховувала трьох своїх дітей разом з дружиною Авріл.

Жінка розповіла, що зі зміною статі в їхній родині нічого не змінилося і пара оптимістично дивиться в майбутнє.

"Своїм прикладом я хочу надихати інших людей на те, щоб вони ставали тими, ким є насправді. Я не любила в дитинстві ходити в школу для хлопчиків, але зате дуже хотіла вчитися в школі з сестрою, де навчалися тільки дівчатка", – сказала рефері.

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Джерело: thesun
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