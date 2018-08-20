Перша рефері-трансгендер дебютувала в Англії

Люсі Кларк провела матч жіночих команд Куїнз Парк Рейнджерс і Парквуд Рейнджерс.

В англійському футболі дебютувала рефері-трансгендер і це перший подібний випадок в світі.

І ще: Вперше за 100 років: у збірної Бразилії з'явився унікальний гравець

У неділю, 19 серпня, Люсі Кларк провела свій перший матч жіночих команд між Куїнз Парк Рейнджерс і Парквуд Рейнджерс.

Раніше 46-річна Люсі носила ім'я Нік і виховувала трьох своїх дітей разом з дружиною Авріл.

Жінка розповіла, що зі зміною статі в їхній родині нічого не змінилося і пара оптимістично дивиться в майбутнє.

"Своїм прикладом я хочу надихати інших людей на те, щоб вони ставали тими, ким є насправді. Я не любила в дитинстві ходити в школу для хлопчиків, але зате дуже хотіла вчитися в школі з сестрою, де навчалися тільки дівчатка", – сказала рефері.

Читайте також: Зімітувати клінічну смерть: у мережі згадали найбільш курйозне видалення в історії футболу