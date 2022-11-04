"Перша нація, яка переживає жах війни в прямому ефірі": Осадча про соцмережі під час війни

Українська журналістка Катя Осадча відверто поділилась своїми роздумами про соцмережі під час війни. За її словами, українці, на превеликий жаль, першими переживають жахливі речі у прямому ефірі.

Популярна українська журналістка та ведуча "Світського життя" Катерина Осадча з перших днів війни активно висвітлює ситуацію в країні на своєму профілі в інстаграмі. Зірка з майже двома мільйонами підписників також усіляко допомагає волонтерам та займається проєктом "Пошук зниклих". Нещодавно Осадча поділилась роздумами про українців у соцмережах під час війни з окупантами.

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Вона пояснила, що стала рідше публікувати дописи, бо часто усвідомлює "недоречність, коли так багато жаху навколо".

Я щодня гортаю стрічку інстаграм і щодня замислююсь про соцмережі під час війни. Ми перші, хто йде цим шляхом, ми перша нація у світі, хто має розвинуті мережі з багатомільйонною аудиторією і переживає жах війни в прямому ефірі. За 8 місяців війни все загострилось, наші відчуття, що комусь не та кава в Варшаві, а в когось нема вже 8 місяців води в Миколаєві, що хтось допомагає нонстоп, а хтось не має змоги підняти себе з відчаю, що хтось мандрує, а хтось заряджає павербанк і збирає дітей на ніч в сховище. Що хтось жаліється на ліжко в орендованій квартирі на Заході, а хтось спить з дітьми в лісосмузі під Нікополем, адже туди не добиває артилерія. Я часто не розумію, як говорити з вами, адже всім по-різному погано, всім по-різному зле, а подекуди нестерпно, – розповіла Осадча.

Тому вона вирішила подякувати всім українцям, які відгукуються на її ініціативи, та всім підписникам, які залишаються з нею навіть тоді, коли вона зовсім не хоче ділитись жодними кадрами з життя.

Ми і далі будемо допомагати, збирати, залучати, робити нові проєкти. Все це буде... І ми вистоїмо. І не будемо нікого судити за несмачну каву і незручне ліжко, – додала ведуча.

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