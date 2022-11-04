"Аж до сліз довело": Олена з Миколаєва про ставлення людей на Львівщині

Після 24 лютого життя всіх українців назавжди змінилось і навряд колись буде таким, як раніше. Олена Прусова двічі втратила дім через російських окупантів, адже їй довелось тікати з Маріуполя у 2014 та з Миколаєва у 2022. Нову історію жінка з дітьми розпочала на Львівщині.

Олена Прусова зараз здійснює мрію стати фотографом та працює на Львівщині. Та до 24 лютого вона разом з дітьми жила у Миколаєві, а до вторгнення окупантів у 2014 році в Маріуполі. Вже вдруге загарбники змусили її залишати рідний дім та переживати неймовірний страх про життя близьких та власне. Та небайдужість людей навколо і наполегливість Олени дозволили їй розпочати нову сторінку життя на Заході країни, про що вона розповіла у рамках проєкту СВОЇ на 24 каналі.

Повну історію Олени про евакуацію, чоловіка-військового та нове життя на Львівщині читайте тут

Олена розповідає, що після того, як їй пощастило мати знайомих на Львівщині, які прийняли її та неабияк підтримали. Окрім цього жінці подарували нагоду здійснити свою давню мрію. Промінцем надії сталазасновниця фонду "Інші" Софія Папірник, яка потоваришувала з Оленою, допомогла повірити у себе і не впасти у депресію.

Був такий період, коли ти відчуваєш, ніби заморозився. І ти не знаєш, що робити. Чи працювати, чи сидіти вдома, чи виїжджати кудись. Бо на життя треба чимось заробляти. Ще до війни я захоплювалася фотографією. І ось завдяки Софії, яка в мене повірила, ми почали з нею співпрацювати. Вона пропонувала мені якісь зйомки. Перша зйомка в нас проходила з Лілею, її коліжанкою, яка має приватний садочок. Я була фотографом на їхньому заході, – ділиться переселенка.

Згодом Софія Папірник познайомила жінку з відомою фотографинею Олею Дмитрів.

Вона дуже класна, вона так мені імпонує! І вона почала мене вчити. Вони знайшли мені фотоапарат, бо всі мої речі залишилися в Миколаєві. І вже Оля затягнула мене до фотошколи Марадони. Зараз я там навчаюся. Але паралельно з цим я вивчилася на майстра манікюру, і цим зараз трошки заробляю собі на життя, – розповідає Олена.

Відзначимо, що зараз Олена з дітьми мешкає у селі Оброшине поблизу Львова. Місто Лева неабияк припало до душі жінці не лише завдяки особливій атмосфері.

Це дуже гарне місце. І місто, і люди. Нещодавно був такий випадок, я підійшла до чоловіка, бо хотіла купити квітів. Ми розговорилися і він питає, звідки я. Я розповіла, що з Маріуполя, з Миколаєва. І тоді він подарував мені ці квіти. Просто так. Знаєте, це такий вчинок… Мене аж до сліз довело! Людина просто подарувала. Вона співчувала мені. Тут гарні люди. Також мені дуже подобається архітектура. Оця особлива атмосфера вуличок. Хочеться до вечірнього Львова приїхати, погуляти, але з комендантською годиною і з дітьми поки не можемо, – ділиться жінка.

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