На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Перша леді України зворушливо привітала Зеленського з днем народження
-
- 33
Сьогодні, 25 січня, свій день народження святкує Володимир Зеленський. Перша леді України Олена Зеленська опублікувала чуттєве привітання для чоловіка.
Так, Олена Зеленська написала тепле привітання своєму чоловікові, президенту України Володимиру Зеленському, якому сьогодні виповнилося 42 роки. Зворушливі слова з'явилися з'явилася на сторінці першої леді в Instagram.
І ще: Від Кароль до Притули: кумедні фото українських зірок для різних соцмереж
"Безпечно. Затишно. Ніколи не спокійно, але завжди цікаво. Так почуваєшся, коли поруч – справжній чоловік", – зазначила Зеленська.
З її слів, чоловік завжди підтримає, вислухає, зрозуміє, а в його обіймах всі виклики тьмяніють і перестають бути страшними. А ще перша леді подякувала Зеленському за кожен спільний момент: "Нехай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо й різних, але обов'язково – рука в руці, з поглядами, зверненими один до одного. Завжди з тобою, завжди на твоєму боці!" – зворушливо звернулася Олена Зеленська до чоловіка.
Читайте також: Зеленський в Омані: користувачі мережі висміяли поїздку президента в кумедних мемах
-
11:45Юрій Горбунов розчулив мережу сімейним знімком з синочком
-
11:17Перша леді України зворушливо привітала Зеленського з днем народження
-
10:50Автобуси ЛАЗ в США: в мережі показали вражаючу колекцію
-
10:22Світлана Лобода завела мережу відвертим знімком у крихітному бікіні
-
09:53Android 11: дата виходу нової операційної системи
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
09:25У мережі з'явилося архівне фото зі зйомок ДРУЗІВ
-
08:56Ольга Сумська схвилювала мережу інтимним фото в ліжку
-
08:33Apple придумала, як перетворити Siri на особистого водія
-
08:15Розвінчані популярні міфи про електромобілі
-
07:00Тетянин день 2020: значення імені, сумісність і характер власниць
- 24 січня
-
22:53Медики пояснили, чому чоловікам не бажано носити обручки
-
22:23Apple випустила трейлер нового сезону шоу Carpool Karaoke: The Series
-
21:46Як зрозуміти, що вашими почуттями грають
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:29Школи відмовилися від дитини через незвичайну зачіску
-
21:1125 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Samsung презентує смартфон з режимом ноутбука
-
20:49У НБУ розповіли, які купюри найчастіше підробляли у 2019 році
-
20:22З п'ятої спроби: Космонавти уперше спекли печиво на МКС
-
20:12Розвінчані популярні міфи про молоко
-
19:54Науковці розповіли, чому порохотяги можуть врятувати наше життя
-
19:44Надя Дорофєєва блиснула фігурою у маленькому бікіні
-
19:24Прагнення до єдиного зарядного пристрою вбиває інновації: Apple
-
19:11Як виглядає найнебезпечніше місто-примара у серці Європи
-
10:50Автобуси ЛАЗ в США: в мережі показали вражаючу колекцію
-
08:15Розвінчані популярні міфи про електромобілі
- 24 січня
-
22:53Медики пояснили, чому чоловікам не бажано носити обручки
-
20:49У НБУ розповіли, які купюри найчастіше підробляли у 2019 році
-
17:31Моделі 90-х: як змінилася східна принцеса Ясмін Гаурі (18+)
-
15:06Від Кароль до Притули: кумедні фото українських зірок для різних соцмереж
-
12:50Стало відомо, чи передається коронавірус через посилки AliExpress з Китаю
-
10:51Олег Скрипка та Христина Соловій – Зима: дивіться кліп несподіваного дуету
-
09:14Google Pay: як встановити, налаштувати та оплачувати за допомогою додатку
-
07:323 поради, які допоможуть отримати максимальний результат під час тренування на прес
- 23 січня
-
22:514 секретні способи довести її до оргазму
-
20:08А тепер усе інакше: сучасні зірки переспівали улюблені хіти 90-х
-
18:2510 дурних запитань, які соромно поставити гінекологу (18+)
-
16:47Максимум творчості: 5 книжок, написаних музикантами та художниками
-
15:30Модні чоловічі татуювання 2020: ТОП 50 ідей та прикладів тату у фото
-
13:01Найкращі українські пісні 21 століття: рейтинг ТОП 20 за версією премії YUNA
-
10:25Названий найпопулярніший серіал на Netflix
-
07:19Погода в Україні 23 січня: у яких областях не очікується опадів
- 22 січня
-
21:2223 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:45Мої думки тихі: саундтреки й музика з українського фільму, що вразив глядачів
-
14:35В Україні змінять правила дорожнього руху: що чекає водіїв
-
12:30Грузія – це дешево: інструкція, як провести місяць у Батумі за дві мінімалки
-
11:28Україна з висоти: відео про неймовірну красу нашої держави підкорює мережу
-
07:15Погода в Україні 22 січня: де пройдуть дощі з мокрим снігом
- 21 січня
-
21:30Названі найкращі фільми 21 століття: лідер рейтингу вас здивує