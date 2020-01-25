Перша леді України зворушливо привітала Зеленського з днем народження

Сьогодні, 25 січня, свій день народження святкує Володимир Зеленський. Перша леді України Олена Зеленська опублікувала чуттєве привітання для чоловіка.

Так, Олена Зеленська написала тепле привітання своєму чоловікові, президенту України Володимиру Зеленському, якому сьогодні виповнилося 42 роки. Зворушливі слова з'явилися з'явилася на сторінці першої леді в Instagram.

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"Безпечно. Затишно. Ніколи не спокійно, але завжди цікаво. Так почуваєшся, коли поруч – справжній чоловік", – зазначила Зеленська.

З її слів, чоловік завжди підтримає, вислухає, зрозуміє, а в його обіймах всі виклики тьмяніють і перестають бути страшними. А ще перша леді подякувала Зеленському за кожен спільний момент: "Нехай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо й різних, але обов'язково – рука в руці, з поглядами, зверненими один до одного. Завжди з тобою, завжди на твоєму боці!" – зворушливо звернулася Олена Зеленська до чоловіка.

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