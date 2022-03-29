Коронавірус в Україні: у МОЗ скасували деякі обмеження на час війни

Коронавірус в Україні під час воєнного стану / Kelly Sikkema on Unsplash

Вторгнення російських окупантів в Україну змусило багатьох забути про небезпеку коронавірусу. Однак боротися з COVID-19 в умовах воєнного стану також потрібно, тому у МОЗ вирішили змінити карантинні обмеження в Україні.

Міністерство охорони здоров'я прийняло рішення на час війни змінити особливості дії карантину. Важливо розуміти, що коронавірус нікуди не зник, але зараз більшість ресурсів перекидається на збереження цілісності нашої країни та відбивання атак окупантів.

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Тому на період воєнного стану в Україні:

Не вводяться карантинні зони за рівнем епіднебезпеки, а також відповідні обмежувальні заходи за зонами не застосовуються;

карантинні зони за рівнем епіднебезпеки, а також відповідні обмежувальні заходи за зонами Громадян все одно закликають забезпечити повний курс вакцинації;

Громадян просять дотримуватись протиепідемічних заходів, які запобігають поширенню COVID-19;

які запобігають поширенню COVID-19; Не практикують відсторонення від роботи невакцинованих працівників з тими професіями, для яких вакцинація є обов'язковою.

Обов'язковий масковий режим залишається / Heike Trautmann on Unsplash

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