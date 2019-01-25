Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Google Pixel 4 засвітився в Geekbench

  • 28
Google Pixel 4 засвітився у популярному бенчмарку - фото 1
Google Pixel 4 засвітився у популярному бенчмарку

Флагманські смартфони Google Pixel 3 і Pixel 3 XL дебютували порівняно недавно, проте у мережі вже ходять чутки про швидкий анонс "полегшених" версій новинок.

Сьогодні ж з'явився натяк на розробку Pixel 4 – відповідна підказка була помічена у базі даних популярного бенчмарку Geekbench.

І ще: У мережі з'явилися фото смартфонів Samsung Galaxy S10 і S10+

Згідно з новим записом у Geekbench, неанонсований апарат під кодовою назвою Google Coral оснащений новітнім процесором Snapdragon 855 і 6 ГБ оперативної пам'яті. Для порівняння, Pixel 3 і Pixel 3 XL отримали по 4 ГБ оперативки – за мірками сучасних флагманів така цифра виглядає вельми скромно. Тестування пристрою проходило під управлінням ОС Android Q, реліз якої ще не відбувся.

Google Pixel 4 засвітився в Geekbench - фото 303587

У одноядерному випробуванні загадковий гаджет зміг набрати 3296 бали, в багатоядерному – 9235 балів. Ймовірно, мова йде про інженерний прототип: ранні тести топового мобільного процесора демонстрували вищі результати.

Очікується, що фінальна версія Android Q буде представлена ​​на конференції I/O, яку Google планує провести у травні 2019, а її поширення для користувача пристроїв почнеться у вересні. З огляду на те, що презентацію "пікселів" Google зазвичай проводить восени, дебют флагманської новинки на свіжій ОС – лише питання часу.

Читайте також: Представлено смартфон Vivo Apex 2019: 5G, безшовний дизайн і сканер в екрані

Джерело: slashgear
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 420
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 389
Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
  • 05 лютого, 18:42
  • 31313
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони