Google Pixel 4 засвітився в Geekbench

Флагманські смартфони Google Pixel 3 і Pixel 3 XL дебютували порівняно недавно, проте у мережі вже ходять чутки про швидкий анонс "полегшених" версій новинок.

Сьогодні ж з'явився натяк на розробку Pixel 4 – відповідна підказка була помічена у базі даних популярного бенчмарку Geekbench.

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Згідно з новим записом у Geekbench, неанонсований апарат під кодовою назвою Google Coral оснащений новітнім процесором Snapdragon 855 і 6 ГБ оперативної пам'яті. Для порівняння, Pixel 3 і Pixel 3 XL отримали по 4 ГБ оперативки – за мірками сучасних флагманів така цифра виглядає вельми скромно. Тестування пристрою проходило під управлінням ОС Android Q, реліз якої ще не відбувся.

У одноядерному випробуванні загадковий гаджет зміг набрати 3296 бали, в багатоядерному – 9235 балів. Ймовірно, мова йде про інженерний прототип: ранні тести топового мобільного процесора демонстрували вищі результати.

Очікується, що фінальна версія Android Q буде представлена ​​на конференції I/O, яку Google планує провести у травні 2019, а її поширення для користувача пристроїв почнеться у вересні. З огляду на те, що презентацію "пікселів" Google зазвичай проводить восени, дебют флагманської новинки на свіжій ОС – лише питання часу.

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