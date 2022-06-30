10-річна чемпіонка світу з шашок збирає гроші на ЗСУ вуличними партіями у Києві

Ми не втомлюємось говорити, що ми просто не маємо права програти Росії у цій війні. А все тому, що наближає це кожен українець: від великого і до малого. І це просто неймовірно.

Так, 10-річна Валерія Єжова з Києва долучилась до збору коштів на ЗСУ. Вона – юна чемпіонка світу з шашок серед дівчаток до 10 років. І вона вирішила використати свої вміння для допомоги українським військовим.

Це цікаво: Понад половина українців вірять, що ЗСУ зможе повернути всі території України

Гравець може пожертвувати будь-яку суму, хоч одну гривню. Якщо він зможе перемогти чи зіграти внічию – грає ще одну партію безплатно, – розповів Віктор Коваленко.

Віцепрезидент Федерації шашок міста Києва зауважив, що ця пропозиція сподобалась містянам. Упродовж години дівчинка зіграла 25 – 30 партій. І, ясна річ, усі їх вона виграла. Але були гравці, які повертались. Наприклад, один хлопчик залюбки зіграв з Валерією чотири партії. Він страшенно хотів перемогти, але не міг. Навіть попри те, що дівчинка давала йому фори в одну шашку.

До слова, не всі грали у шашки з Валерією. Були й ті, хто просто проходив поруч і клав гроші у коробочку. Усього за годину дівчинка зібрала 1200 гривень. Але на цьому, ясна річ, вона не збирається зупинятись.

Надихаючий приклад для тих, хто не знає, чим допомогти Україні та її армії перемогти у цій війні. Займаючись улюбленою справою, ви можете зробити дуже багато, – додав Коваленко.

Ми теж у захваті від Валерії. Вона просто неймовірна та надихає кожного знаходити свій метод допомагати українським військовим. Пам'ятайте, що навіть одна гривня зараз дуже помічна!

Читайте також: Міністр оборони розповів, скільки "Байрактарів" Україна придбала від початку війни