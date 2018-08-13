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Персеїди 2018 зафіксували на ефектному відео

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Метеорний потік Персеїдів на відео - фото 1
Метеорний потік Персеїдів на відео / pxhere

У мережі з'явилось таймлапс-відео з найяскравішим зорепадом 2018 року, який можна було побачити 12 серпня. Насолоджуйтесь!

На платформі Reddit користувач з ніком darthnut поділився захопливим записом нічного неба, на якому можна побачити метеорний потік Персеїди. За короткий час допис опинився у топі мережі, а все тому, що його побачили понад 37 тисяч осіб всього за 9 годин, а ще більш як 400 залишили вражені коментарі.

І ще: Персеїди 2018: з'явилися вражаючі кадри зорепаду

"Я зробив таймлапс вчорашньої ночі та упіймав трохи Персеїдів", – зазначив автор у підписі. Зацініть!

I made a timelapse last night and caught some of the Perseids from r/space

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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